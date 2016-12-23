Man “Trying To Plant Charm” In A Man’s House Caught & Stripped Unclad In Imo (Pics)

Posted December 23, 2016 10:38 am by Comments

According to reports,the man pictured below was caught in Ehime Mbano,Imo state while trying to plant charm in another man’s compound.He was stripped unclad by youths.Below is what Iwunze wrote…

‘THE MAN YOU’RE SEEING HERE NAK*D IS MR GABON IYIAKA FROM UMUDIOPARA UMUNAKANU OWERRI. IN EHIME MBANO LGA.HE WAS CAUGHT WITH CHARM TODAY AT CHIEF MARCEL NNODIM’S ( MARLEY) HOUSE WHEN HE WAS ATTEMPTING TO PLANT THE CHARM AT MARLEY’S HOUSE IN THE SAME UMUDIOPARA. MR GABON USED THE KEY HIS NATIVE DOCTOR GAVE HIM TO LOCK CHIEF.MARLEY NNODIM’S HOUSE BEFORE HE WAS CAUGHT. THIS SAME GABON IYIAKA WAS CAUGHT SOMETIME LAST YEAR WHEN HE WAS NAK*D AT A MANGO TREE AT UMUDIOPARA SQUARE BATHING. THIS MAN WAS CAUGHT IN CHIEF MARLEY’S HOUSE ON 14TH DECEMBER 2016, HE SAID HE WAS DOING WHAT THE HOLY SPIRIT DIRECTED HIM TO DO. THE CASE WAS POSTPONED TILL DURING THE XMAS. JUST LAST NIGHT 19TH DECEMBER 2016, THIS SAME MAN WAS CAUGHT AGING RED HANDED DOING THE MAIN THING, PLANTING CHARMS IN THE SAME CHIEF MARLEY’S HOUSE. THIS MAN IS EVIL RIGHT FROM MY CHILDHOOD. HE DESERVE NO PITY. THANK GOD TODAY IS MY VILLAGE MARKET DAY. GUESS WHAT THE YOUTHS ARE DOING WITH HIM IN THE MARKET. CHIEF MARLEY IS A POLITICIAN, PHILANTHROPIST, A WELL KNOWN INDIVIDUAL IN EHIME MBANO BUT HE HAS BEEN FINDING IT SO DIFFICULT TO EAT FOR THE PAST 2 YEARS’.

Source: http://www.trezzyhelm.com/2016/12/youths-strip-man-caught-trying-to-plant.html?m=1

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related posts:

  1. Woman Accused Of Trying To Bury Charm In Another Person’s Compound In Anambra (Pics) A Woman Who Went To Bury Charm In Another Person’s Compound was Caught.According to Uju Patricia who shared the story...
  2. 2 Robbers Caught In A Street In Aba, Beaten & Stripped Unclad (Graphic Pics) This afternoon, 4 robbers came to Oriaku street Aba, Abia state. They came to where some women were plaiting hair...
  3. Man Caught Stealing Cables In Anambra Disgraced & Stripped Unclad (Photos) This guy was caught stealing cables used for wiring our house last night in Oba in Anambra state. He was...
  4. Keke Driver And One Other Caught After Trying To Charm A Lady In Akwa Ibom (Pics) It was end of the road for a tricycle (KEKE) rider and his accomplice who specialize in hypnotizing unsuspecting passengers...
  5. Man Caught, Stripped Unclad & Burnt In Okigwe For Stealing Motorcycle (Photos) A young man believed to be in his mid 20s or early 30s was caught by security vigilante and community...
  6. See What Angry Mob Did To These Thieves After Being Caught In Imo (Graphic Pics) It took the timely intervention of the transition chairman of Ehime Mbano LGA, Hon Chike Orjiako, for these alleged thieves...
  7. Elderly Man Caught Molesting A Little Girl Totally Unclad In A Bush (Photos) This is an eye opener for parents who are less concerned about the whereabouts of their kids. An elderly man...
  8. Bag Snatcher Caught In Ondo, Stripped Unclad (Photos) A bag snatcher was this morning nabbed in Ondo State. He was arrested at Valentino Estate and was stripped Unclad...
  9. Mob Strips A Man Caught Stealing A Generator In Imo, Attempts To Burn Him (Pics) A Man from Avutu Obowo L.G.A in IMO State was caught stealing a generator last night at a fuel station...
  10. Thieves Terrorising UNN & Its Environs Caught & Stripped To Their Pants (Photos) According to reports by Ibe Ogbonna,thieves terrorising UNN and its environs were caught at Obollo Road,Nsukka.The post was shared on...

< YOHAIG home