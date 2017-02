Spanish La Liga table after Sunday’s matches (played, won, drawn, lost, goals for, goals against, points): Real Madrid 19 14 4 1 51 17 46 Barcelona 21 13 6 2 55 18 45 Sevilla 21 13 4 4 43 28 43 Atletico Madrid 21 11 6 4 36 16 39 Real Sociedad 21 12 2 […]

The post Spanish La Liga table( Wk 21) appeared first on Punch Newspapers.